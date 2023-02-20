Владелец «Ливерпуля» заявил, что не планирует продавать клуб

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Владелец «Ливерпуля» Джон Генри заявил, что не планирует продавать команду, а хочет привлечь инвестиции для развития английского футбольного клуба.
«Я знаю, что было много разных разговоров о «Ливерпуле», но я придерживаюсь фактов: мы просто формализовали текущий процесс.
Продаем ли мы «Ливерпуль»? Нет. Говорим ли мы с потенциальными инвесторами насчет «Ливерпуля»? Да», — цитирует Генри Goal.com.
Ранее сообщалось, что инвестиционная компания Dubai International Capital (DIC) из ОАЭ готова приобрести «Ливерпуль» за 4,3 миллиарда фунтов стерлингов.