Владелец «Ливерпуля» заявил, что не планирует продавать клуб

Владелец «Ливерпуля» Джон Генри заявил, что не планирует продавать команду, а хочет привлечь инвестиции для развития английского футбольного клуба.

«Я знаю, что было много разных разговоров о «Ливерпуле», но я придерживаюсь фактов: мы просто формализовали текущий процесс.

Продаем ли мы «Ливерпуль»? Нет. Говорим ли мы с потенциальными инвесторами насчет «Ливерпуля»? Да», — цитирует Генри Goal.com.

Ранее сообщалось, что инвестиционная компания Dubai International Capital (DIC) из ОАЭ готова приобрести «Ливерпуль» за 4,3 миллиарда фунтов стерлингов.