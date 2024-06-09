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Сегодня, 03:39

Владелец «Ромы» заинтересован в приобретении «Эвертона»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Владелец «Ромы» Дэн Фридкин оказался в числе заинтересованных в приобретении «Эвертона», сообщает ВВС.

По данным источника, американский бизнесмен стремится заключить эксклюзивное соглашение на покупку 94-процентной доли нынешнего владельца английского клуба Фархада Мошири. На поглощение «Эвертона» также претендуют MSP Sports Capital и местные бизнесмены Энди Белл и Джордж Даунинг, которые одолжили «ирискам» 158 миллионов фунтов.

Майкл Делл, исполнительный директор Dell Technologies, и Кеннет Кинг из инвестиционной компании A Cap также в числе претендентов.

Мошири является председателем совета директоров и акционер USM Holdings. Акции «Эвертона» он приобрел в 2016 году.

Футбол
ФК Эвертон
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