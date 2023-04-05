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Сегодня, 06:58

Влахович может перейти в «Арсенал» в летнее трансферное окно

Иван Торопцев
Корреспондент
Душан Влахович.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может продолжить карьеру в «Арсенале», утверждает Daily Mirror.

По данным источника, 23-летний серб готов рассмотреть вариант с переходом в лондонский клуб этим летом. Главный тренер «канониров» Микель Артета хотел заполучить футболиста еще в прошлом году, но тогда игрок отклонил предложение.

Влахович выступает за «Ювентус» с января 2022 года. В сезоне-2022/23 он забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи в 30 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 75 миллионов евро.

Душан Влахович
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ФК Ювентус
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