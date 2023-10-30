Власти Колумбии назначили вознаграждение за информацию о местонахождении отца Диаса

Правительство Колумбии обещает до 10 500 евро за сведения, которые помогут установить местонахождение отца вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса, сообщает BBC Sport.

В субботу родители футболиста были похищены на одной из заправочных станций Барранкаса на севере Колумбии. По информации СМИ, на них напали вооруженные мужчины на мотоциклах, которые сели в автомобиль семейной пары и увезли родителей Диаса в неизвестном направлении. Мать игрока почти сразу удалось спасти, однако поиски отца продолжаются.

По этой причине 26-летний вингер пропустил домашний матч против «Ноттингем Форест» (3:0) в 10-м туре АПЛ, который прошел 29 октября.