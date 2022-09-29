Воры проникли в дом хавбека «Ливерпуля» Окслейд-Чемберлена, когда он находился в нем со своей невестой

Дом полузащитника «Ливерпуля» Алекса Окслейд-Чемберлена был ограблен во время того, как футболист находился в своем доме. Вместе с ним была его невеста Перри Эдвардс и их годовалый ребенок.

Жильцы узнали о грабеже, когда обнаружили пропажу ценных вещей и украшений.

Инцидент произошел в городке Уилмслоу графства Чешир, в элитном особняке. Недалеко от него живут защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан, голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон и экс-тренер манкунианцев сэр Алекс Фергюсон.

Ранее были ограблены дома Поля Погба, Виктор Линделеф и Джесси Лингард.