Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

29 сентября, 18:36

Воры проникли в дом хавбека «Ливерпуля» Окслейд-Чемберлена, когда он находился в нем со своей невестой

Виктория Кравченко

Дом полузащитника «Ливерпуля» Алекса Окслейд-Чемберлена был ограблен во время того, как футболист находился в своем доме. Вместе с ним была его невеста Перри Эдвардс и их годовалый ребенок.

Жильцы узнали о грабеже, когда обнаружили пропажу ценных вещей и украшений.

Инцидент произошел в городке Уилмслоу графства Чешир, в элитном особняке. Недалеко от него живут защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан, голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон и экс-тренер манкунианцев сэр Алекс Фергюсон.

Ранее были ограблены дома Поля Погба, Виктор Линделеф и Джесси Лингард.

ФК Ливерпуль
2
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Тоттенхэм» хочет подписать вратаря «Атлетико» Облака на замену Льорису

Полузащитник «Арсенала» Смит-Роу перенес операцию и выбыл до декабря