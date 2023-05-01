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Сегодня, 16:17

Воспитанник «Арсенала» Патино летом хочет покинуть команду

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Арсенала» Чарли Патино, выступающий на правах аренды за «Блэкпул», планирует уйти из клуба в летнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

По информации источника, Патино хочет получать регулярную практику, но не желает отправляться в новую аренду, поэтому готов покинуть лондонцев.

В текущем сезоне 19-летний полузащитник провел 33 матча в чемпионшипе, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость воспитанника «Арсенала» в 8 миллионов евро.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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