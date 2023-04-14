Воспитанник «Барселоны» Симонс интересен «Арсеналу», «Челси» и «Ливерпулю»

Полузащитник ПСВ Хави Симонс входит в сферу интересов «Арсенала», «Челси» и «Ливерпуля», сообщает Fichajes.

По информации издания, скауты клубов уже связывались с представителями игрока.

Контракт 19-летнего нидерландца с ПСВ рассчитан до лета 2027 года. Он является воспитанником «Барселоны».

В текущем сезоне он сыграл за нидерландский клуб 40 матчей, забил 17 голов и отдал девять результативных передач. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 30 миллионов евро.