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Сегодня, 16:10

Воспитанник лондонского «Арсенала» обвиняется в контрабанде наркотиков

Владислав Маслов
Корреспондент
Джей Эммануэль-Томас в игре за «Абердин».
Фото Global Look Press
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Английский футболист, воспитанник «Арсенала» Джей Эммануэль-Томас обвиняется в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает британская Daily Mail.

Игрок был арестован после того, как в британском аэропорту «Станстед» в его чемоданах был обнаружен груз марихуаны на сумму 600 000 фунтов стерлингов.

Футболисту предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков и в уклонении от уплаты налогов.

33-летний Эммануэль-Томас в настоящее время выступает за шотландский клуб «Гринок Мортон». Англичанин был игроком «Арсенала» с 2009 по 2011 год, проведя за основной состав команды 2 матча без результативных действий.

Источник: Daily Mail
ФК Арсенал (Лондон)

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