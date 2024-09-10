Воспитанника «Арсенала» приговорили к 14 годам тюрьмы за нападение на 2-летнюю девочку

Воспитанник академии лондонского «Арсенала» Кирнан Хьюз-Мейсон приговорен к 14 годам тюремного заключения за умышленное причинение тяжких телесных повреждений и жестокое обращение с ребенком, сообщает BBC.

Экс-футболисту вынесли приговор в королевском суде Бэзилдона (город в графстве Эссекс, Англия).

В январе 2020 года Хьюз-Мейсон вызвал скорую для 2-летней дочери своей тогдашней девушки. Спортсмен заявил, что обнаружил девочку без сознания. Специалисты пришли к выводу, что травмы, полученные ребенком, не могли быть нанесены случайно. Врачи сравнили ее повреждения с результатом «аварии на большой скорости» или «падения с большой высоты».

Во время суда стало известно, что Хьюз-Мейсон отправлял друзьям сообщения, в которых жаловался на то, что девочка его раздражает и заявлял, что «хочет ее ударить».

Ребенок смог выжить после нападения, но теперь нуждается в постоянном дорогостоящем уходе.