Вратарь «Арсенала» Давид Райя прокомментировал поражение от «Ньюкасла» (1:0) в матче 11-го тура АПЛ.

«Мы все расстроены. С моей точки зрения, я видел, что мяч вышел из игры. И, на мой взгляд, это был офсайд. Мы очень, очень разочарованы. «Арсенал» хорошо играл сегодня и заслуживал большего. Ничья была бы более справедливой, игра была очень равной. Все в раздевалке очень расстроены и явно злы», — приводит слова Райя ВВС.

«Арсенал» потерпел первое поражение в текущем розыгрыше АПЛ. Лондонцы с 24 очками занимают третье место в турнирной таблице.