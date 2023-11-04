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4 ноября, 23:42

Райя — о поражении от «Ньюкасла»: «Арсенал» очень, очень разочарован»

Вратарь «Арсенала» Райя считает, что гол «Ньюкасла» нельзя было засчитывать
Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Арсенала» Давид Райя прокомментировал поражение от «Ньюкасла» (1:0) в матче 11-го тура АПЛ.

«Мы все расстроены. С моей точки зрения, я видел, что мяч вышел из игры. И, на мой взгляд, это был офсайд. Мы очень, очень разочарованы. «Арсенал» хорошо играл сегодня и заслуживал большего. Ничья была бы более справедливой, игра была очень равной. Все в раздевалке очень расстроены и явно злы», — приводит слова Райя ВВС.

«Арсенал» потерпел первое поражение в текущем розыгрыше АПЛ. Лондонцы с 24 очками занимают третье место в турнирной таблице.

 
Полузащитник &laquo;Ньюкасла&raquo; Энтони Гордон празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Арсенала&raquo;. «Арсенал» опять проиграл! «Ньюкасл» забил один из самых спорных голов сезона

 

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ньюкасл Юнайтед
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