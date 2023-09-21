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Сегодня, 12:47

Вратарь «Арсенала» Райя о конкуренции с Рамсдейлом: «Аарон должен сражаться за команду, если вернется в состав»

Руслан Минаев
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Вратарь «Арсенала» Давид Райя прокомментировал решение главного тренера клуба Микеля Артеты перевести голкипера Аарона Рамсдейла на скамейку запасных.

«Это его [Артеты] решение — не мое. Если Аарон вернется [в состав], ему нужно бороться за команду и за победу. Я думаю это первый случай, когда два топ-вратаря играют в одной команде.

Руководству нужно иметь двух игроков на каждую позицию. Я играл в прошлых двух матчах и не знаю, что случится в воскресенье», — цитирует Райя Sky Sports.

С испанским вратарем в составе «Арсенал» победил «Эвертон» (1:0) в АПЛ и ПСВ (4:0) в Лиге чемпионов.

ФК Арсенал (Лондон)
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