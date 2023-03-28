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Сегодня, 13:08

Вратарь «Арсенала» Федорущенко признался, что ощущает себя русским и колумбийцем

Алина Савинова
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Голкипер юношеской команды «Арсенала» Алексей Рохас Федорущенко рассказал, что ощущает себя русским и колумбийцем.

— Ты себя ощущаешь русским, колумбийцем или англичанином?

— Русским и колумбийцем. Потому что у нас дома присутствуют русская и колумбийская культура, хоть мы и говорим на трех языках. Английской культуры у нас дома, в принципе, нет. Она больше присутствует на футболе и в школе. Но, так как я вырос в Англии, конечно, во мне есть черты английской культуры тоже. От всех стран можно взять что-то хорошее, — приводит Sport24 слова вратаря.

Федорущенко родился в английском Базилдоне. Его отец — колумбиец, а мать — русская.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-28-russkiy-vratar-arsenala-fedorushchenko-oshchushchayu-sebya-russkim-i-kolumbiytsem-angliyskoy-kultury-u-nas-doma-net
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