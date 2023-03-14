Рамсдейл: «Хочу стать настоящим героем и легендой в «Арсенале»

Вратарь «Арсенала» Аарон Рамсдейл высказался о своем будущем в лондонском клубе.

«Арсенал», где я вижу себя 10, 12, 15 лет, — вот цель, оставаться на вершине столько времени. Надеюсь, мне никогда не придется уходить. Хочу стать настоящим героем и легендой в этом футбольном клубе", — приводит слова Рамсдейла журналист Фабрицио Романо.

Рамсдейл перешел в «Арсенал» в 2021 году. Срок контракта 24-летнего англичанина с клубом рассчитан до июня 2025-го.

В сезоне-2022/23 Рамсдейл провел 29 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 13 раз сыграл на ноль.