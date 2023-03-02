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Сегодня, 17:29

Рамсдейл: «Сака — игрок «Арсенала» и будет им еще долго»

Мария Гусева
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Вратарь «Арсенала» Аарон Рамсдейл высказался о своем одноклубнике — полузащитнике Букайо Сака.

«Букайо — игрок «Арсенала» и будет им еще долго. Мне комфортно играть с ним. Я думаю, что он один из лучших игроков сезона. Пока он твердо стоит на ногах и ведет нас вперед, у нас в руках настоящий профессионал», — цитирует Goal Рамсдейла.

Сака — воспитанник «Арсенала». Срок действующего контракта 21-летнего англичанина с клубом рассчитан до июня 2024 года.

В сезоне-2022/23 Сака провел 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Букайо Сака
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