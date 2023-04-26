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Эмилиано Мартинес: «Я счастлив в «Астон Вилле»

Руслан Минаев
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Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес рассказал о своем будущем в клубе из Бирмингема.

«Астон Вилла» — огромный клуб. Я горд играть в составе бирмингемцев. Я действительно очень горд. Я останусь или уйду? Мне очень нравится здесь! Мне очень комфортно в клубе. [Еще] я стараюсь приводить сюда в «Астон Виллу» своих друзей аргентинцев", — сказал голкипер в подкасте Behind the Game.

30-летний Мартинес перешел в «Астон Виллу» в 2020 году из «Арсенала». За это время он провел в клубе 109 матчей, 39 из них отстояв на ноль.

Контракт игрока с клубом истекает летом 2027 года.

ФК Астон Вилла
Эмилиано Мартинес
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