Вратарь Келлехер установил рекорд «Ливерпуля» по выигранным сериям пенальти

10 ноября, 02:28
Вратарь «Ливерпуля» Куивин Келлехер помог команде выйти в 1/8 финала Кубка английской лиги. В среду, 9 ноября, «красные» в серии пенальти переиграли «Дерби Каунти».
23-летний ирландец четвертый раз в карьере помог «Ливерпулю» выиграть серию пенальти, что является рекордом для клуба. Никто из вратарей за 125-летнюю историю не выигрывал больше послематчевых серий одиннадцатиметровых.
Игра с «Дерби Каунти» стала для Келлехера всего лишь 18-й за основной состав «Ливерпуля».
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