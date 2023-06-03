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Сегодня, 14:48

Вратарь «Ливерпуля» Адриан хочет продлить контракт с клубом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Ливерпуля» Адриан подтвердил, что намерен подписать новый контракт с клубом.

«У меня отличные отношения с руководством и клубом. Мы вели переговоры и очень близки. Я знаю ситуацию и свою роль в команде. Все хотят играть и получать минуты на поле, но вам также нужен сильный состав с хорошими людьми, которые будут выкладываться на тренировках каждый день», — приводит слова Адриана The Athletic.

36-летний голкипер не играл за «Ливерпуль» с матча против «Манчестер Сити» (3:1), который состоялся 30 июля 2022 года в Суперкубке Англии. Однако главный тренер команды Юрген Клопп хочет сохранить и его в это окно.

Контракт Адриана с клубом рассчитан до лета 2023 года.

ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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