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2 апреля, 23:00

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон пропускает матч с «Эвертоном» из-за сотрясения мозга

Алина Савинова
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сообщил, что вратарь команды Алиссон Беккер не смог принять участия в матче 30-го тура АПЛ с «Эвертоном» из-за сотрясения мозга.

Игра команд проходит в Ливерпуле и стартовала в 22.00 по московскому времени.

«Мы следуем протоколу, и он должен был соответствовать всем требованиям. Вчера он не выполнил последний пункт. Хорошо, что у нас есть Каомхин Келлехер, который уже не раз показывал, что он, возможно, даже слишком хорош, чтобы быть запасным Али», — приводит Sky Sports слова Слота.

32-летний голкипер получил травму головы 21 марта в матче за сборную Бразилии против Колумбии (2:1) в отборочном турнире чемпионата мира-2026.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Эвертон
Арне Слот
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