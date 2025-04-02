2 апреля, 20:27
Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон признался, что из-за суеверия восемь лет играет в одном и том же нижнем белье.
«Каждый матч я играю в одних и тех же трусах. Весь сезон? Нет, одни и те же трусы восемь лет», — сказал Эдерсон в интервью экс-голкиперу «Сити» Шэю Гивену на телеканале BBC.
31-летний бразилец восьмой год играет за «Манчестер Сити» после перехода из «Бенфики» в 2017-м.
В этом сезоне Эдерсон провел за «горожан» 30 матчей, пропустил 45 голов и провел 7 сухих игр. Его контракт истекает летом 2026 года.