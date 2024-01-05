Вратарь «Манчестер Сити» Стеффен перешел в «Колорадо»

Сегодня, 11:18
«Колорадо» объявил о подписании контракта с вратарем «Манчестер Сити» Заком Стеффеном.
28-летний футболист заключил соглашение с американским клубом до конца 2026 года с опцией продления еще на год. Сумма трансфера не уточняется.
Стеффен перешел в «Манчестер Сити» в июле 2019 года, за это время футболист принял участие в 21 матче «горожан», пропустил 16 голов и отыграл 8 встреч на ноль. Также он выступал за «Миддлсбро» и «Фортуну» на правах аренды.
Портал Transfermarkt.com оценивает американца в 2,5 миллиона евро.