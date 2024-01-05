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Сегодня, 11:18

Вратарь «Манчестер Сити» Стеффен перешел в «Колорадо»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Колорадо» объявил о подписании контракта с вратарем «Манчестер Сити» Заком Стеффеном.

28-летний футболист заключил соглашение с американским клубом до конца 2026 года с опцией продления еще на год. Сумма трансфера не уточняется.

Стеффен перешел в «Манчестер Сити» в июле 2019 года, за это время футболист принял участие в 21 матче «горожан», пропустил 16 голов и отыграл 8 встреч на ноль. Также он выступал за «Миддлсбро» и «Фортуну» на правах аренды.

Портал Transfermarkt.com оценивает американца в 2,5 миллиона евро.

Футбол
ФК Манчестер Сити
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