Вратарь «Манчестер Сити» Стеффен перешел в «Колорадо»

«Колорадо» объявил о подписании контракта с вратарем «Манчестер Сити» Заком Стеффеном.

28-летний футболист заключил соглашение с американским клубом до конца 2026 года с опцией продления еще на год. Сумма трансфера не уточняется.

Стеффен перешел в «Манчестер Сити» в июле 2019 года, за это время футболист принял участие в 21 матче «горожан», пропустил 16 голов и отыграл 8 встреч на ноль. Также он выступал за «Миддлсбро» и «Фортуну» на правах аренды.

Портал Transfermarkt.com оценивает американца в 2,5 миллиона евро.