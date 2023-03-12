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Сегодня, 20:18

Де Хеа о красной карточке Каземиро: «Судьям нужно быть более последовательными»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал ничью с «Саутгемптоном» (0:0) в матче 27-го тура АПЛ.

«Сегодня мы должны были победить, но игра изменилась, когда мы потеряли одного человека в команде. Мы изо всех сил старались забить, но это было трудно. У них было несколько моментов, но в итоге мы показали хороший командный дух», — приводит слова де Хеа ВВС.

Также вратарь высказался о красной карточке Каземиро.

«Я думаю, что Каземиро не повезло. Он пытался коснуться мяча, и его нога поднялась высоко. Я думаю, что судьям нужно быть более последовательными. Иногда они показывают красную карточку, а иногда нет. Нам будет не хватать его, но у нас есть игроки со скамейки запасных, которые хорошо играют. Мы будем продолжать упорно работать», — сказал де Хеа.

«Манчестер Юнайтед» располагается на 3-й строчке в турнирной таблице АПЛ с 50 очками за 26 игр.

Давид Де Хеа
Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Саутгемптон
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