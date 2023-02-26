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26 февраля, 23:14

Де Хеа: «Выиграть Кубок лиги и побить рекорд Шмейхеля в один день — это невероятно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:0) в финале Кубка английской лиги.

«Сегодня мы показали, что можем выигрывать трофеи. Так что давайте наслаждаться моментом и идти дальше. Мы были ранее в нескольких финалах, но проигрывали. Мы играли против сложного соперника, я очень горжусь командой.

Выиграть трофей и побить рекорд Петера Шмейхеля по количеству «сухих» матчей в один день — это невероятно. Я люблю эту команду, так что это великий момент. Давайте продолжать в том же духе», — приводит слова де Хеа ВВС.

«Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей с 2017 года. 

 
&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ньюкасл&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду

 

Давид Де Хеа
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
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