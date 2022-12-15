Де Хеа: «Стараюсь быть лидером в «МЮ», брать на себя ответственность и помогать молодым»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа рассказал, как на него повлияла игра за английский клуб.

«Думаю, я очень изменился с тех пор, как приехал сюда. Я стал более зрелым и теперь чувствую себя одним из самых опытных игроков в команде. Теперь я могу быть лидером, брать ответственность, и я должен показывать это. Легко говорить, когда дела идут хорошо, но когда начинаются проблемы, нужно проявить себя и быть вместе с командой и болельщиками.

Я стараюсь подавать пример и тренироваться должным образом, чтобы все видели это. Могу помочь советом молодым игрокам, но самое главное — продолжать хорошо играть», — приводит слова де Хеа Manchester Evening News.

32-летний голкипер выступает за «Манчестер Юнайтед» с июля 2011 года. В сезоне-2022/23 он пропустил 23 гола в 20 матчах, отыграв 9 встреч на ноль.

Нынешний контракт де Хеа действует до конца июня 2023 года.