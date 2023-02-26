Вратарь «Ньюкасла» Дубравка получит медаль победителя Кубка английской лиги, несмотря на поражение от «МЮ»

26 февраля, 23:08
Голкипер «Ньюкасла» Мартин Дубравка получит золотую медаль Кубка английской лиги, несмотря на то, что его команда потерпела поражение от «Манчестер Юнайтеда» (0:2) в финальном матче.
34-летний голкипер провел первую часть сезона в аренде у «красных дьяволов» и получит свой комплект наград из-за того, что принимал участие в матчах Кубка лиги за «МЮ» — против «Астон Виллы» (4:2) и «Бернли» (2:0).
Из-за того, что голкипер принимал участие в этих матчах, он не смог сыграть за «Ньюкасл» в финале, но получил медаль победителя в качестве игрока «Манчестер Юнайтед».
Для «МЮ» это первый трофей с 2017 года. Также для команды это шестой Кубок английской лиги в истории.