Вратарь «Ньюкасла» Дубравка получит медаль победителя Кубка английской лиги, несмотря на поражение от «МЮ»

Голкипер «Ньюкасла» Мартин Дубравка получит золотую медаль Кубка английской лиги, несмотря на то, что его команда потерпела поражение от «Манчестер Юнайтеда» (0:2) в финальном матче.

34-летний голкипер провел первую часть сезона в аренде у «красных дьяволов» и получит свой комплект наград из-за того, что принимал участие в матчах Кубка лиги за «МЮ» — против «Астон Виллы» (4:2) и «Бернли» (2:0).

Из-за того, что голкипер принимал участие в этих матчах, он не смог сыграть за «Ньюкасл» в финале, но получил медаль победителя в качестве игрока «Манчестер Юнайтед».

Для «МЮ» это первый трофей с 2017 года. Также для команды это шестой Кубок английской лиги в истории.