Вратарь «Ньюкасла» получил красную карточку в матче с «Ливерпулем» за игру руками за пределами штрафной

Вратарь «Ньюкасла» Ник Поуп получил прямую красную карточку в матче 24-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем».

На 22-й минуте вратарь выбежал за пределы штрафной площади и, пытаясь помешать форварду «красных» Мо Салаху принять мяч, упал на газон.

В итоге, Поуп был вынужден схватить мяч руками, чтобы тот не достался полевому игроку.

Главный судья Энтони Тэйлор сразу удалил футболиста «сорок». Это первое удаление Поупа в чемпионате Англии.

Теперь Поуп не сыграет в финале Кубка английской лиги против «МЮ», потому что дисквалификации в АПЛ распространяются и на этот турнир.

Место в воротах «сорок» в этой встрече может занять бывший голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус, потому что другой вратарь «Ньюкасла» — Мартин Дубравка — заигран в турнире за «МЮ».