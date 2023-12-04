Вратарь «Ньюкасла» Поуп может пропустить до 5 месяцев из-за травмы плеча, полученной в матче с «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Ньюкасла» Ник Поуп выбыл на длительный срок из-за травмы левого плеча, полученной в матче 14-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:0), сообщает журналист Daily Telegraph Майк Макграт.

31-летний англичанин будет восстанавливаться от 4 до 5 месяцев и должен будет восстановиться лишь к концу сезона-2023/24.

Не исключено, что футболисту потребуется операция. В данный момент медицинский штаб клуба рассматривает этот вариант.

В сезоне-2023/24 Поуп провел 20 матчей за «Ньюкасл» во всех турнирах и пропустил 19 мячей, отыграв 8 встреч на ноль.