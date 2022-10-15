Вратарь «Вулверхэмптона» Жозе Са играет с перелом запястья

Вратарь «Вулверхэмптона» Жозе Са продолжает играть, несмотря на перелом запястья, полученный в матче 2-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом».

Са провел все 9 матчей АПЛ за «Вулверхэмптон» в этом сезоне, пропустив 12 голов и сохранив три раза ворота в неприкосновенности.

«Это показывает его характер. Вратарь всегда находится на линии огня, потому что это последняя линия. То, что он сделал и продолжает делать, несмотря на травму, показывает его мужество. Это всегда хороший пример для других», — цитирует Daily Mail главного тренера команды Стива Дэвиса.

Действующий контракт Са рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.