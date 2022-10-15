Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 07:08

Вратарь «Вулверхэмптона» Жозе Са играет с перелом запястья

Евгений Козинов
Корреспондент

Вратарь «Вулверхэмптона» Жозе Са продолжает играть, несмотря на перелом запястья, полученный в матче 2-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом».

Са провел все 9 матчей АПЛ за «Вулверхэмптон» в этом сезоне, пропустив 12 голов и сохранив три раза ворота в неприкосновенности.

«Это показывает его характер. Вратарь всегда находится на линии огня, потому что это последняя линия. То, что он сделал и продолжает делать, несмотря на травму, показывает его мужество. Это всегда хороший пример для других», — цитирует Daily Mail главного тренера команды Стива Дэвиса.

Действующий контракт Са рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

ФК Вулверхэмптон Уондерерс
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сергей Гуренко: «Едвай — это катастрофа! Семин такого защитника давно бы выгнал»
СДК Федерации хоккея Москвы отстранил 13-летнего игрока до конца сезона за удар клюшкой по голове
«РИА Новости»: пленный майор сообщил о мародерствах ВСУ в Мариуполе с символикой армии РФ
Власти Киевской области сообщили о ракетном ударе
Байден смутил девочку своим советом про отношения до 30 лет
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Эвра: «Помню, как Фергюсон однажды просто уничтожил Роналду»

Клопп: «На данный момент «Ман Сити» — лучшая футбольная команда в мире»