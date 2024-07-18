Все французские футболисты «Челси» отписались от Энцо Фернандеса

Все французские футболисты «Челси» отписались от своего одноклубника Энцо Фернандеса накаляется в социальных сетях после его оскорбительной кричалки.

Также от аргентинца отписались один бельгиец и один ивуариец.

16 июля сообщалось, что футболисты лондонского клуба выразили свое недовольство оскорбительной песней. Защитник «Челси» и французской сборной Уэсли Фофана опубликовал скриншот видеоролика с подписью: «Футбол в 2024 году: неприкрытый расизм».

Также стало известно, что Федерация футбола Франции (FFF) направит запрос в ФИФА в связи с инцидентом.