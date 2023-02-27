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Сегодня, 18:18

Второй гол «МЮ» в ворота «Ньюкасла» в финале Кубка лиги переписали на Рэшфорда

Ана Горшкова
Корреспондент
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Второй гол «Манчестер Юнайтед» в ворота «Ньюкасла» (2:0) в финале Кубка лиги переписали на форварда Маркуса Рэшфорда.

На 39-й минуте встречи мяч после удара Рэшфорда попал в ворота с рикошетом от защитника «Ньюкасла» Свена Ботмана, и этот гол сначала записали на него.

Однако уже после матча Английская футбольная лига приняла решение засчитать гол именно Рэшфорду.

Английский форвард продолжает свою результативную серию после ЧМ-2022. У него 17 голов и 4 результативных передачи за 19 игр в составе «МЮ».

&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ньюкасл&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду

Маркус Рэшфорд
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
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