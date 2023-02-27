Второй гол «МЮ» в ворота «Ньюкасла» в финале Кубка лиги переписали на Рэшфорда

Второй гол «Манчестер Юнайтед» в ворота «Ньюкасла» (2:0) в финале Кубка лиги переписали на форварда Маркуса Рэшфорда.

На 39-й минуте встречи мяч после удара Рэшфорда попал в ворота с рикошетом от защитника «Ньюкасла» Свена Ботмана, и этот гол сначала записали на него.

Однако уже после матча Английская футбольная лига приняла решение засчитать гол именно Рэшфорду.

Английский форвард продолжает свою результативную серию после ЧМ-2022. У него 17 голов и 4 результативных передачи за 19 игр в составе «МЮ».