«Арсенал» на выезде переиграл «Вулверхэмптон»

«Арсенал» выиграл у «Вулверхэмптона» в гостевом матче 23-го тура чемпионата Англии — 1:0.

Автором единственного и победного гола лондонской команды стал защитник Риккардо Калафьори.

После 23 туров в нынешнем сезоне АПЛ «Арсенал» занимает 2-е место в турнирной таблице с 47 очками, «Вулверхэмптон» набрал 16 очков и идет 17-м.

В параллельном матче «Борнмут» на своем поле разгромил «Ноттингем Форест» со счетом 5:0.

У победителей хет-трик оформил форвард Данго Уаттара, еще по голу забили нападающие Джастин Клюйверт и Антуан Семеньо.

«Борнмут» с 40 баллами расположился на 6-й строчке турнирной таблицы, «Ноттингем Форест» идет 3-м с 44 очками.