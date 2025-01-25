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Сегодня, 20:04

«Арсенал» на выезде переиграл «Вулверхэмптон»

Даниил Аршавский
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«Арсенал» выиграл у «Вулверхэмптона» в гостевом матче 23-го тура чемпионата Англии — 1:0.

Автором единственного и победного гола лондонской команды стал защитник Риккардо Калафьори.

После 23 туров в нынешнем сезоне АПЛ «Арсенал» занимает 2-е место в турнирной таблице с 47 очками, «Вулверхэмптон» набрал 16 очков и идет 17-м.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
25 янв, 18:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
0:1
Арсенал

В параллельном матче «Борнмут» на своем поле разгромил «Ноттингем Форест» со счетом 5:0.

У победителей хет-трик оформил форвард Данго Уаттара, еще по голу забили нападающие Джастин Клюйверт и Антуан Семеньо.

«Борнмут» с 40 баллами расположился на 6-й строчке турнирной таблицы, «Ноттингем Форест» идет 3-м с 44 очками.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
25 янв, 18:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
5:0
Ноттингем Форест

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Борнмут
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Ноттингем Форест
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