«Вулверхэмптон» встретится с «Арсеналом» в рамках 23-го тура чемпионата Англии в субботу, 25 января. Игра пройдет на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне (Англия). Начало — в 18.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Вулверхэмптон» — «Арсенал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Команда из Вулверхэмптона набрала 16 очков и занимает 17-е место в премьер-лиге. Канониры с 44 баллами располагаются на второй строчке чемпионата Англии.

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде