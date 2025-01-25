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«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: смотреть онлайн-трансляцию матча АПЛ

«Вулверхэмптон» сыграет с «Арсеналом» в чемпионате Англии 25 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мартин Эдегор (ФК «Арсенал»).
Фото Global Look Press
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«Вулверхэмптон» встретится с «Арсеналом» в рамках 23-го тура чемпионата Англии в субботу, 25 января. Игра пройдет на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне (Англия). Начало — в 18.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Вулверхэмптон» — «Арсенал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Команда из Вулверхэмптона набрала 16 очков и занимает 17-е место в премьер-лиге. Канониры с 44 баллами располагаются на второй строчке чемпионата Англии.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
25 янв, 18:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
Арсенал

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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