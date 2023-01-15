«Вулверхэмптон» близок к покупке полузащитника «Фламенго» Жоау Гомеса

«Вулверхэмптон» подпишет полузащитника «Фламенго» Жоау Гомеса, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, английский клуб заплатит за 21-летнего бразильца 17 миллионов евро и подпишет с ним контракт на пять лет.

Гомес — воспитанник «Фламенго», он забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи в 117 матчах за команду. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом Бразилии, а также выигрывал Кубок Либертадорес.