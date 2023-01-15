«Вулверхэмптон» близок к покупке полузащитника «Фламенго» Жоау Гомеса

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«Вулверхэмптон» подпишет полузащитника «Фламенго» Жоау Гомеса, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, английский клуб заплатит за 21-летнего бразильца 17 миллионов евро и подпишет с ним контракт на пять лет.
Гомес — воспитанник «Фламенго», он забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи в 117 матчах за команду. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом Бразилии, а также выигрывал Кубок Либертадорес.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования