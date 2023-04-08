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Сегодня, 18:53

«Челси» проиграл «Вулверхэмптону» в первом матче после возвращения Лэмпарда

Руслан Минаев
«Вулверхэмптон» — «Челси».
Фото Reuters
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«Челси» на выезде проиграл «Вулверхэмптону» в матче 30-го тура чемпионата Англии — 0:1. Единственный гол забил Матеуш Нуньеш на 31-й минуте.

Лондонцы провели первый матч после возвращения Фрэнке Лэмпарда. «Синие» с 39 очками занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Волки» — на 12-й строчке с 31 очком.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
08 апр, 17:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон Уондерерс
1:0
Челси

«Лестер» дома уступил «Борнмуту» — 0:1. Гол на счету Филипа Биллинга.

«Лисы» с 25 очками занимают предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» — на 15-й строчке с 30 очками.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
08 апр, 17:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
0:1
Борнмут

«Вест Хэм» на выезде победил «Фулхэм» благодаря автоголу Харрисона Рида.

Гости потерпели четвертое поражение подряд и занимают 10-е место с 39 очками. «Вест Хэм» поднялся на 13-ю строчку с 30 очками.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
08 апр, 17:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
0:1
Вест Хэм Юнайтед
ФК Борнмут
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Лестер
ФК Фулхэм
ФК Челси
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