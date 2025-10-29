«Вулверхэмптон» и «Челси» сыграют в Кубке Англии 29 октября

«Вулверхэмптон» и «Челси» сыграют в 1/8 финала Кубка английской лиги в среду, 29 октября. Матч пройдет на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне (Англия) и начнется в 22.45 по московскому времени.

«Вулверхэмптон» — «Челси»: трансляция матча Кубка английской лиги в прямом эфире (видео)

Ключевые события и результат игры «Вулверхэмптон» — «Челси» изучайте в нашем матч-центре.

Официальных трансляции матчей АПЛ в России нет. Стримы игр английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Кубок английской лиги. 1/8 финала.

29 октября, 22:45. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)

«Вулверхэмптон» на предыдущей стадии Кубка английской лиги-2025/26 победил «Эвертон» (2:0), а «Челси» — выиграл у «Линкольн Сити» (2:1).