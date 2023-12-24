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Сегодня, 18:00

Дебютный гол Нкунку не спас «Челси» от поражения в матче с «Вулверхэмптоном»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Вулверхэмптон» — «Челси».
Фото Reuters
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«Челси» в гостях уступил «Вулверхэмптону» в матче 18-го тура АПЛ — 1:2.

Счет на 51-й минуте открыл полузащитник «волков» Марио Лемина. На 90+3-й минуте преимущество хозяев удвоил Мэтт Доэрти. На 90+6-й минуте дебютным голом за лондонцев отметился Кристофер Нкунку, который присоединился к команде в летнее трансферное окно, но пропустил первую часть сезона из-за травмы.

В первом тайме игроки «Челси» не реализовали момент, втроем выбежав на ворота соперника — форвард синих Рахим Стерлинг не отдал партнерам передачу на пустые ворота и пробил во вратаря.

«Челси» (22 очка) занимает десятое место в АПЛ. «Вулверхэмптон» (22) уступает сопернику по дополнительным показателям и идет 11-м в турнирной таблице

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
24 дек, 16:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
2:1
Челси

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Челси
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