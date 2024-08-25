Хет-трик Мадуэке принес «Челси» крупную победу над «Вулверхэмптоном», Палмер забил и отдал три голевые

Хет-трик Мадуэке с передач Палмера принес «Челси» крупную победу над «Вулверхэмптоном»

«Челси» в гостях разгромил «Вулверхэмптон» в матче 2-го тура АПЛ — 6:2.

Хет-трик за лондонцев оформил Нони Мадуэке. Вингер отличился на 49-й, 58-й и 63-й минутах. Во всех трех моментах голевой передачей отметился Коул Палмер. Также по голу забили сам Палмер (45-я минута) и Николас Джексон (2-я).

Окончательный счет на 80-й минуте установил Жоау Феликс, который впервые сыграл за «Челси» после перехода из «Атлетико».

У хозяев отличились Матеус Кунья (27-я минута) и Йорген Ларсен (45+6-я).

«Челси» одержал первую победу в АПЛ в этом сезоне. «Вулверхэмптон» потерпел второе поражение кряду.