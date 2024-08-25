Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 18:04

Хет-трик Мадуэке принес «Челси» крупную победу над «Вулверхэмптоном», Палмер забил и отдал три голевые

Хет-трик Мадуэке с передач Палмера принес «Челси» крупную победу над «Вулверхэмптоном»
Игнат Заздравин
Корреспондент
«Вулверхэмптон» — «Челси».
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Челси» в гостях разгромил «Вулверхэмптон» в матче 2-го тура АПЛ — 6:2.

Хет-трик за лондонцев оформил Нони Мадуэке. Вингер отличился на 49-й, 58-й и 63-й минутах. Во всех трех моментах голевой передачей отметился Коул Палмер. Также по голу забили сам Палмер (45-я минута) и Николас Джексон (2-я).

Окончательный счет на 80-й минуте установил Жоау Феликс, который впервые сыграл за «Челси» после перехода из «Атлетико».

У хозяев отличились Матеус Кунья (27-я минута) и Йорген Ларсен (45+6-я).

«Челси» одержал первую победу в АПЛ в этом сезоне. «Вулверхэмптон» потерпел второе поражение кряду.

Англия. Премьер-лига. 2-й тур
25 авг, 16:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
2:6
Челси

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Челси
Коул Палмер
1
0
Читайте также
Каноиста Петрова во второй раз лишили золотой медали чемпионата мира
US Open 2024: основная информация о турнире «Большого шлема»
Отец Павла Дурова прокомментировал задержание сына во Франции
Семак крестился и орал на судей, Станкович поцеловал удаленного зенитовца, Латышонок стал героем. Что случилось в матче «Зенит» - «Спартак»
Захарова напомнила о нацистской сущности Литвы и Украины
В ЛДПР вспомнили призыв Жириновского к Дурову в 2018 году вернуться в Россию
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Борнмут» и «Ньюкасл» сыграли вничью в АПЛ