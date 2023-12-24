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Сегодня, 14:00

«Вулверхэмптон» — «Челси»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Бесплатная трансляция матча АПЛ «Вулверхэмптон» — «Челси» в прямом эфире пройдет во «Вконтакте»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты &amp;quot;Челси&amp;quot;.
Фото Reuters
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«Вулверхэмптон» и «Челси» сыграют в матче 18-го тура английской премьер-лиги в воскресенье, 24 декабря. Встреча пройдет на стадионе «Молинью» в Вулвергемптоне, Англия. Начало — в 16:00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния матча «Вулверхэмптон» — «Челси» пройдет в социальной сети «ВКонтакте». Ключевые события встречи чемпионата Англии по футболу будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Вулверхэмптон» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков. «Челси» идет на десятой позиции, имея в своем активе 22 балла.

Последняя очная встреча команд прошла в апреле в рамках чемпионата Англии и завершилась победой «Вулверхэмптона» со счетом 1:0.

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Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Челси
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