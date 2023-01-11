«Вулверхэмптон» хочет купить форварда «Вест Хэма» Антонио

«Вулверхэмптон» проявляет интерес к нападающему «Вест Хэма» Майклу Антонио, сообщает журналист Алекс Крук.

Главный тренер «волков» Хулен Лопетеги считает, что 32-летний ямаец может усилить атаку его команды. «Вулверхэмптон» сделает предложение в случае, если «молотобойцы» будут готовы продать форварда этой зимой.

В сезоне-2022/23 Антонио забил 5 голов и сделал 3 результативных передачи в 24 матчах за «Вест Хэм». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.