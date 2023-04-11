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Сегодня, 16:26

«Вулверхэмптон» хочет продлить контракт с Невешем

Мария Гусева
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«Вулверхэмптон» планирует подписать новое соглашение с полузащитником Рубеном Невешем, сообщает The Sun.

Руководство клуба работает над долгосрочной сделкой с 26-летним португальцем. Полузащитник уже отклонил несколько предложений о продлении, поскольку «Манчестер Юнайтед» проявлял у нему интерес.

Невеш выступает за «Вулверхэмптон» с 2017 года. Срок его контракта истекает 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Невеш провел за команду 34 матча во всех турнирах и забил 5 голов.

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