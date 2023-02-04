«Ливерпуль» разгромно проиграл «Вулверхэмптону» в матче АПЛ

«Ливерпуль» разгромно проиграл «Вулверхэмптону» в матче 22-го тура АПЛ — 0:3.

Голами в составе «волков» отметились защитник Крейг Доусон и полузащитник Рубен Невеш. Еще один гол полузащитник «Ливерпуля» Жоэль Матип забил в своих ворота.

«Ливерпуль» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии (29 очков). «Вулверхэмптон» находится на 15-й строчке (20).

В другом матче «Астон Вилла» проиграла «Лестеру» со счетом 2:4.

Голами в составе победителей отметились Джеймс Мэддисон, Келечи Ихеаначо, Тете и Деннис Прат. За клуб из Бирмингема забил Олли Уоткинс. Еще один гол игрок «Лестера» Гарри Суттар забил в свои ворота.

«Астон Вилла» занимает 11-е место в АПЛ (28 очков), «Лестер» — 13-й (21 очко).