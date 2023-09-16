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Сегодня, 16:30

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптоном», у Салаха три голевые передачи

Ана Горшкова
Корреспондент
«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» — 3:1.
Фото Reuters
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«Ливерпуль» на выезде обыграл «Вулверхэмптон» в матче 5-го тура чемпионата Англии — 3:1.

За «красных» голы забили Коди Гакпо (55-я минута), Эндрю Робертсон (85-я) и Харви Эллиотт (90+1-я). У «волков» отличился Хван Хи Чхан (7-я). Форвард мерсисайдцев Мохамед Салах отдал 3 голевые передачи.

«Ливерпуль» выиграл четвертый матч подряд и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ с 13 очками. «Вулверхэмптон» располагается на 15-я строчке (3 очка).

Англия. Премьер-лига. 5-й тур
16 сент, 14:30. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
1:3
Ливерпуль

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Ливерпуль
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 5 4 1 0 12-4 13
2
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
3
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
4
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
5
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
6
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
8
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
9
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
10
 Астон Вилла 4 2 0 2 8-9 6
11
 МЮ 4 2 0 2 5-7 6
12
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
13
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
14
 Ньюкасл 4 1 0 3 7-7 3
15
 Вулверхэмптон 5 1 0 4 5-11 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
18
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
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38 тур
16.09 14:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 1 : 3
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 - : -
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 - : -
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 - : -
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
16.09 19:30
Ньюкасл – Брентфорд
 - : -
17.09 16:00
Борнмут – Челси
 - : -
17.09 18:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
18.09 21:45
Нот. Форест – Бернли
 - : -
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