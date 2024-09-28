Гол Салаха помог «Ливерпулю» обыграть в гостях «Вулверхэмптон» и выйти в лидеры АПЛ

«Ливерпуль» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче 6-го тура чемпионата Англии — 2:1.

В составе «Вулверхэмптона» отличился Раян Аит Нури. У «мерсисайдцев» голы забили Ибраима Конате и Мохамед Салах.

Команда Арне Слота набрала 15 очков и возглавила таблицу АПЛ. «Вулверхэмптон» идет на последней, 20-й строчке с одним баллом.

В следующем матче первенства «Вулверхэмптон» встретится на выезде с «Брентфордом», а «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Кристал Пэлас». Оба противостояния пройдут 5 октября.