«Вулверхэмптон» дома примет «Манчестер Сити» в матче седьмого тура АПЛ в субботу, 30 сентября. Игра пройдет на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне, начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния чемпионата Англии по футболу будут доступны в матч-центре «СЭ».

Смотреть бесплатную видеотрансляцию матча АПЛ «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» можно будет в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

«Волки» с 4 баллами располагаются на 16-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Горожане» занимают первое место с 18 баллами. Команда Хосепа Гвардиолы одержала шесть побед в шести играх лиги.

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