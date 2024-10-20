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Сегодня, 17:57

«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» благодаря голу Стоунза на 90+5-й минуте

Руслан Минаев
Форвард «Манчестер Сити» Жереми Доку в окружении игроков «Вулверхэмптона».
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Вулверхэмптон» в матче 8-го тура АПЛ — 2:1.

На гол форварда хозяев Йоргена Ларсена в начале встречи, гости ответили результативным ударом Йошко Гвардиола в середине первого тайма. На 90+5-й минуте защитник «Сити» Джон Стоунз поставил точку в матче. Судья засчитал гол после просмотра видеоповтора.

«Манчестер Сити» с 20 очками поднялся на первое место в таблице АПЛ. Идущий вторым «Ливерпуль» (18) имеет один матч в запасе.

«Вулверхэмптон» не выигрывает в восьмом матче сезона АПЛ — 1 ничья и 7 поражений. «Волки» с 1 очком занимает последнее место в таблице.

Англия. Премьер-лига. 8-й тур
20 окт, 16:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
1:2
Манчестер Сити

ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Манчестер Сити

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