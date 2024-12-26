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Сегодня, 22:28

«Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Вулверхэмптону» в матче АПЛ

Даниил Аршавский
«Манчестер Юнайтед» пропустил гол после прямого удара с углового в матче с «Вулверхэмптоном» (0:2).
Фото Reuters
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«Вулверхэмптон» дома переиграл «Манчестер Юнайтед» в матче 18-го тура чемпионата Англии — 2:0.

Авторами голов хозяев стали форвард Матеус Кунья, забивший прямым ударом с углового на 58-й минуте встречи, и нападающий Хван Хи Чан, поразивший ворота соперника в добавленное время.

На 47-й минуте игры капитан «МЮ» Бруну Фернандеш получил красную карточку и был удален с поля.

«Вулверхэмптон» набрал 15 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, «Манчестер Юнайтед» потерпел третье поражение кряду и идет 14-м с 22 очками .

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
26 дек, 20:30. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
2:0
Манчестер Юнайтед
5
Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Манчестер Юнайтед
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