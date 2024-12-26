«Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Вулверхэмптону» в матче АПЛ

«Вулверхэмптон» дома переиграл «Манчестер Юнайтед» в матче 18-го тура чемпионата Англии — 2:0.

Авторами голов хозяев стали форвард Матеус Кунья, забивший прямым ударом с углового на 58-й минуте встречи, и нападающий Хван Хи Чан, поразивший ворота соперника в добавленное время.

На 47-й минуте игры капитан «МЮ» Бруну Фернандеш получил красную карточку и был удален с поля.

«Вулверхэмптон» набрал 15 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, «Манчестер Юнайтед» потерпел третье поражение кряду и идет 14-м с 22 очками .