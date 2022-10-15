«Вулверхэмптон» обыграл «Ноттингем» и прервал серию из трех поражений подряд

«Вулверхэмптон» на домашнем поле обыграл «Ноттингем Форест» в матче 11-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил с пенальти Рубен Невеш. У гостей была возможность сравнять счет на 79-1 минуте, но Бреннан Джонсон не реализовал 11-метровый удар.

«Вулверхэмптон» прервал серию из трех поражений подряд и поднялся на 17-е место в турнирной таблице АПЛ (9 очков). «Ноттингем Форест» занимает последнее, 20-е, место с пятью очками на счету.

В другом матче 11-го тура «Фулхэм» и «Борнмут» сыграли вничью — 2:2.

Голами в составе гостей отметились Доминик Соланке и Джефферсон Лерма, а за хозяев поля забили Исса Диоп и Александр Митрович (пенальти).