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Сегодня, 18:58

«Вулверхэмптон» обыграл «Ноттингем» и прервал серию из трех поражений подряд

Анна Горшкова
Корреспондент

«Вулверхэмптон» на домашнем поле обыграл «Ноттингем Форест» в матче 11-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил с пенальти Рубен Невеш. У гостей была возможность сравнять счет на 79-1 минуте, но Бреннан Джонсон не реализовал 11-метровый удар.

«Вулверхэмптон» прервал серию из трех поражений подряд и поднялся на 17-е место в турнирной таблице АПЛ (9 очков). «Ноттингем Форест» занимает последнее, 20-е, место с пятью очками на счету.

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
15 окт, 17:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон Уондерерс
1:0
Ноттингем Форест

В другом матче 11-го тура «Фулхэм» и «Борнмут» сыграли вничью — 2:2.

Голами в составе гостей отметились Доминик Соланке и Джефферсон Лерма, а за хозяев поля забили Исса Диоп и Александр Митрович (пенальти).

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
15 окт, 17:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
2:2
Борнмут

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ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Ноттингем Форест
ФК Фулхэм
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