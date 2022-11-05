Лопетеги стал главным тренером «Вулверхэмптона»

Сегодня, 12:54
«Вулверхэмптон» объявил о назначении Хулена Лопетеги на должность главного тренера клуба. Срок соглашения не уточняется.
В начале октября Хулен Лопетеги был уволен из «Севильи», которую тренировал в течение трех лет. «Вулверхэмптон» сейчас тренирует Стив Дэвис, который был назначен 3 октября после увольнения Бруно Лажа.
На данный момент «волки» занимают 19-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в 13 матчах 10 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования