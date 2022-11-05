Лопетеги стал главным тренером «Вулверхэмптона»

«Вулверхэмптон» объявил о назначении Хулена Лопетеги на должность главного тренера клуба. Срок соглашения не уточняется.

В начале октября Хулен Лопетеги был уволен из «Севильи», которую тренировал в течение трех лет. «Вулверхэмптон» сейчас тренирует Стив Дэвис, который был назначен 3 октября после увольнения Бруно Лажа.

На данный момент «волки» занимают 19-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в 13 матчах 10 очков.