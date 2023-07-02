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Сегодня, 20:53

«Вулверхэмптон» отклонил предложение «Наполи» о покупке Килмана

Виктория Кравченко
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«Вулверхэмптон» не продаст защитника Макса Килмана в «Наполи» за 35 миллионов. Клуб рассчитывает выручить большую сумму за игрока, сообщает The Athletic.

По информации источника, «Наполи» видит в 26-летнем защитнике замену Ким Мин Джэ, который был тесно связан с переходом в «Баварию».

«Волки» не примут предложение менее 40 миллионов евро за Килмана. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года с опцией продления на сезон.

В прошедшем сезоне АПЛ защитник «волков» сыграл 37 матчей, не отметившись результативными действиями. Трансферная стоимость игрока — 30 миллионов евро.

Макс Килман
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Наполи
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