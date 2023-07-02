«Вулверхэмптон» отклонил предложение «Наполи» о покупке Килмана

«Вулверхэмптон» не продаст защитника Макса Килмана в «Наполи» за 35 миллионов. Клуб рассчитывает выручить большую сумму за игрока, сообщает The Athletic.

По информации источника, «Наполи» видит в 26-летнем защитнике замену Ким Мин Джэ, который был тесно связан с переходом в «Баварию».

«Волки» не примут предложение менее 40 миллионов евро за Килмана. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года с опцией продления на сезон.

В прошедшем сезоне АПЛ защитник «волков» сыграл 37 матчей, не отметившись результативными действиями. Трансферная стоимость игрока — 30 миллионов евро.