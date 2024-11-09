«Вулверхэмптон» обыграл «Саутгемптон» и одержал первую победу в сезоне АПЛ

«Вулверхэмптон» дома победил «Саутгемптон» в матче 11-го тура АПЛ — 2:0.

У хозяев отличились Пабло Сарабия (2-я минута) и Матеус Кунья (51-я минута).

«Вулверхэмптон» (6 очков) одержал первую победу в текущем розыгрыше АПЛ и поднялся на 18-е место в турнирной таблице. «Саутгемптон» (4) остается последним в чемпионате Англии.

В параллельных матчах «Вест Хэм» и «Эвертон» сыграли вничью (0:0), «Фулхэм» на выезде победил «Кристал Пэлас» (2:0), а «Брентфорд» дома обыграл «Борнмут» (3:2).