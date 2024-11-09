Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:01

«Вулверхэмптон» обыграл «Саутгемптон» и одержал первую победу в сезоне АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Вулверхэмптон» дома победил «Саутгемптон» в матче 11-го тура АПЛ — 2:0.

У хозяев отличились Пабло Сарабия (2-я минута) и Матеус Кунья (51-я минута).

«Вулверхэмптон» (6 очков) одержал первую победу в текущем розыгрыше АПЛ и поднялся на 18-е место в турнирной таблице. «Саутгемптон» (4) остается последним в чемпионате Англии.

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
09 нояб, 18:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
2:0
Саутгемптон

В параллельных матчах «Вест Хэм» и «Эвертон» сыграли вничью (0:0), «Фулхэм» на выезде победил «Кристал Пэлас» (2:0), а «Брентфорд» дома обыграл «Борнмут» (3:2).

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
09 нояб, 18:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
0:0
Эвертон
Англия. Премьер-лига. 11-й тур
09 нояб, 18:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
0:2
Фулхэм
Англия. Премьер-лига. 11-й тур
09 нояб, 18:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
3:2
Борнмут

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Борнмут
ФК Брентфорд
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Кристал Пэлас
ФК Саутгемптон
ФК Фулхэм
ФК Эвертон

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Головина заменили Миранчуком, Карпин ответил Дзюбе. Что происходит в сборной России перед матчами с Брунеем и Сирией
Комментатор и общественный деятель Рабаданов задержан в Махачкале
Елена Докич призналась, что в 2001 году отец заставил ее играть за Югославию
Президент Финляндии заявил о налаживании отношений с РФ в будущем
МВД предупредило о лишении гражданства за непринесение присяги
СМИ допустили конец финансирования Украины при победе Трампа
Сегодня
Вчера
Неделя