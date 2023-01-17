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Сегодня, 00:10

«Вулверхэмптон» согласовал покупку полузащитника «ПСЖ» Сарабии

Иван Шитик
Корреспондент
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«Вулверхэмптон» согласовал покупку полузащитника «ПСЖ» Пабло Сарабии, сообщает The Athletic.

Парижский клуб принял предложение в размере около 4,5 миллиона фунтов, и уже во вторник 30-летний Сарабия пройдет медобследование в английском клубе.

Испанский футболист подпишет с «волками» контракт на два с половиной года и воссоединится с главным тренером Хуленом Лопетеги, с которым ему довелось поработать в юношеской сборной Испании (U-19) и «Севилье».

В сезоне-2022/23 испанский хавбек провел за «ПСЖ» 18 матчей в различных турнирах. В них испанец записал на свой счет два гола и один результативный пас.

ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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